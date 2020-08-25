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Aktüel 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı
Aktüel

112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir hastanın sevki sırasında yaşanan trafik kazasının ardından araç sürücüsü ve 2 parademik sağlık personelinin bir araçtan inen 3 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi - Açıklamadan: - "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 00:07:14 -
112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Beylikdüzü Ambulans ekibinin, bir hastanın sevki sırasında yaşanan trafik kazasının ardından hasta yakınları veya kaza ile ilgisi bulunmayan bir araçtan inen 3 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Twitter hesabından dün 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos'ta 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastamızı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası durup aşağı inen 112 araç sürücümüz araçların hasar tespitini yönelik tutanak yazacağı esnada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğramış ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelimiz de ciddi bir şekilde darbedilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz."

Paylaşımda, "Olayı yaşayan personele geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olayın takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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