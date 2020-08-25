112 ambulans ekibine saldırı

İstanbul'da 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, saldırıya uğradı.

Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, dün ambulans ekibinin, bir hastanın sevki esnasında meydana gelen trafik kazasından sonra hasta yakınları veya kaza ile ilgisi bulunmayan bir araçtan inen 3 şahsın saldırısına uğradığını belirtti.

Hafif kaza yaptı

Açıklamada 24 Ağustos tarihinde 112 Beylikdüzü Ambulans ekibinin Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastayı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yaptığı bildirildi.

İki sağlık personeli ciddi bir şekilde darp edildi

Açıklamanın devamında, kazanın ardından durup aşağı inen 112 araç sürücüsünün araçların hasar tespitine yönelik tutanak yazacağı sırada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç şahsın saldırısına uğradığını ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelinin de ciddi bir şekilde darp edildiği ifade edildi.

"Olayın takipçisi olacağız"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı şiddetle kınarken, saldırganların yasalar önünde cezasız kalmaması için konunun her türlü takipçisi olacağını kaydederek olayı yaşayan personele geçmiş olsun dileklerini iletti.