  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 112 ambulans ekibine saldırı
Aktüel

112 ambulans ekibine saldırı

İstanbul-Esenyurt'ta bir hastanın sevki esnasında meydana gelen trafik kazasının ardından araç sürücüsü ve 2 parademik sağlık personeli, bir araçtan inen 3 şahsın saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 01:06:00 -
112 ambulans ekibine saldırı

İstanbul'da 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, saldırıya uğradı.

Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, dün ambulans ekibinin, bir hastanın sevki esnasında meydana gelen trafik kazasından sonra hasta yakınları veya kaza ile ilgisi bulunmayan bir araçtan inen 3 şahsın saldırısına uğradığını belirtti.

Hafif kaza yaptı

Açıklamada 24 Ağustos tarihinde 112 Beylikdüzü Ambulans ekibinin Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastayı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yaptığı bildirildi.

İki sağlık personeli ciddi bir şekilde darp edildi

Açıklamanın devamında, kazanın ardından durup aşağı inen 112 araç sürücüsünün araçların hasar tespitine yönelik tutanak yazacağı sırada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç şahsın saldırısına uğradığını ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelinin de ciddi bir şekilde darp edildiği ifade edildi.

"Olayın takipçisi olacağız"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı şiddetle kınarken, saldırganların yasalar önünde cezasız kalmaması için konunun her türlü takipçisi olacağını kaydederek olayı yaşayan personele geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, halkı sokağa çıkmaya teşvik edecek sözler sarf etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu skandal..
Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması
Gündem

Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde doğal gaz bulunduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bundan tam 4 yıl önce üstad Kadir Mıs..
Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak gelişme
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak gelişme

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutan..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı