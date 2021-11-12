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Yaşam 112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuk aranıyor
Yaşam

112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuk aranıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar eden kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 00:51:00 -
112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuk aranıyor

Sivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre gündüz saatlerinde Yıldızeli ilçesi İğnebey köyünden arkadaşı ile buluşmak için Sivas'a gelen 15 yaşındaki E.Y'nin eve dönmemesi üzerine, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler bölgeye yönlendirildi

Bu sırada E.Y, saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gardaşlar Tepesi'ndeki ormanlık alanda yolunu kaybettiği ihbarında bulundu. Bir daha E.Y'nin telefonuna ulaşılmaması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Gece görüşlü drone yardımıyla yapılan aramalarda henüz E.Y'nin izine rastlanılmadı. Ekiplerin, kaybolduğunu söylediği bölgede E.Y'yi arama çalışmaları devam ediyor.

 

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