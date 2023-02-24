112 Acil Çağrı Merkezi deprem anında görevlerine devam etti! İşte o anlar...

Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi Hatay depreminde de Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personellerin kaçmayarak görevlerine devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da da 6.4'lük deprem meydana gelmişti. Hem Hatay hem de Kahramanmaraş'a komşu şehir Osmaniye'de ise 300'den fazla yapı yıkıldı binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Görüntüler ortaya çıktı

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Osmaniye'de ilk depremlerde olduğu gibi Hatay depreminde de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevde olan personellerin deprem anında görev yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülere sağlık personellerinin panik yaşamalarına rağmen görevlerine devam ettiği anlar yansıdı.