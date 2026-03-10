111 kaçak göçmen yakalandı, 19 insan kaçakçısı enselendi
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 ayda 111 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 19 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı.
İl genelinde gerçekleştirilen 15 farkı uygulamada ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 111 kişi muhafaza altına alınarak gerekli işlemleri yapıldıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.
Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 19 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlaması ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.