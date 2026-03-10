  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NATO'dan flaş Türkiye açıklaması Beyaz Saray’da Trump’a söylemiş Zelenskiy’nin teklifi aylar sonra ifşa oldu Arabadan inip saldırmanın başka boyutuna geçildi! Giden aracın kaputuna atladı videoyu sildirmeye çalıştı Meclis, ABD/İsrail-İran Savaşı gündemi ile toplandı İspanya ile yeniden “savaşa hayır” Trump yine geri adım attı! "İran'la görüşebilirim" Zelenski'den Trump’a aylar önce giden İHA uyarısı! "Taktik hata yaptık" itirafı Kapsamlı değişiklikler geliyor! İçişleri’nde yeni dönemin şifreleri Ağzından çıkanları kulakları duymuyor: ABD'li senatörden müslümanlara faşistlik K. Kore’ye karşı kullandığı THAAD’ı G. Kore’den Orta Doğu’ya kaydırıyor Trump kötü çuvalladı
Gündem Yapay zekayla "MİT" kumpası kurdu! Ankara'da sahte diplomat yakayı ele verdi
Gündem

Yapay zekayla "MİT" kumpası kurdu! Ankara'da sahte diplomat yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yapay zekayla "MİT" kumpası kurdu! Ankara'da sahte diplomat yakayı ele verdi

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık şebekesi, emniyetin titiz çalışmasıyla çökertildi. Kendisini MİT mensubu, diplomat ve NATO temsilcisi olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle devletin en üst kademelerini bile kandırmaya çalışan Şerife Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce esnafı, sonra da hacı adayları ve depremzedeleri dolandıran şüphelinin, para aldığı kişilere, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek vakit kazandığını tespit etti.

Zamanla üst düzey siyasetçi, akademisyen ve ekonomistler ile kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef alan Şerife Y'nin, alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlediği, ardından üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirlendi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanarak yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreten zanlının, bu yolla geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdığı saptandı.

Şüphelinin, sevgili olma bahanesiyle temas kurduğu kamu görevlilerinden ilişki teklifine olumsuz yanıt verenlere ise üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek görev yerlerini değiştirme tehdidinde bulunduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emekli öğretmenin büyük şansı! Telefonun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu
Emekli öğretmenin büyük şansı! Telefonun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu

Yaşam

Emekli öğretmenin büyük şansı! Telefonun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu

Patronu 8 milyon 500 bin lira dolandıran çalışan tutuklandı
Patronu 8 milyon 500 bin lira dolandıran çalışan tutuklandı

Gündem

Patronu 8 milyon 500 bin lira dolandıran çalışan tutuklandı

İstanbul'da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 140 gözaltı
İstanbul'da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 140 gözaltı

Gündem

İstanbul'da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 140 gözaltı

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı
Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

Gündem

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23