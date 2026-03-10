  • İSTANBUL
Teknoloji iPhone 17 mi, 17E mi? Fiyat farkı karar değiştiriyor
Teknoloji

iPhone 17 mi, 17E mi? Fiyat farkı karar değiştiriyor

iPhone 17 mi, iPhone 17E mi daha iyi? iPhone 17E fiyat/performansıyla öne çıksa da, daha gelişmiş ekran ve kamera özellikleri nedeniyle bütçesi yeten kullanıcılar için iPhone 17 daha mantıklı bir tercih olarak görülüyor.

iPhone 17E, 16E’den daha iyi bir fiyat/performans sunuyor. Ama aslında bu çoğu kullanıcı için pek önemli değil. Temel bilgi şu: iPhone 17 var ve 17E’den biraz daha pahalı. Eğer bu ekstra ücreti karşılayabiliyorsan, iPhone 17’e yönelmek mantıklı.

17E, 16E’NİN YERİNİ ALIYOR

16E, Apple’ın önceki SE modelleri gibi eski kasaya yenilenmiş donanım sunan bir cihaz değildi. Tam anlamıyla kendi neslinin iPhone’uydu. Ama biraz eksik ve fiyatı da biraz yüksekti.

16E’nin 600 dolarlık fiyatı, MagSafe olmadan biraz fazla görünüyordu. 17E ise bu eksikliği gideriyor. MagSafe ve 256 GB başlangıç depolama ile 17E hâlâ 600 dolardan satılıyor. (54.999 TL)

İPHONE 17E VE İPHONE 17 KARŞILAŞTIRMASI

iPhone 17, temel modeli yükseltti. 120 Hz ProMotion ekran ve her zaman açık ekran (AOD) özellikleriyle iPhone 17, kullanıcı deneyimini ciddi şekilde geliştirdi. 800 dolarlık iPhone 17 (77.999 TL), 600 dolarlık 17E’ye göre (54.999 TL) çok daha çekici hale geliyor.

AOD özelliği, bildirimleri ve widget’ları hızlıca görmeyi kolaylaştırıyor. 17E’de bu özellik yok. Bu da bazı günlük işlevleri kaybettiriyor, örneğin Live Activities’i kontrol etmek için her seferinde ekranı açmak gerekiyor.

BATARYA VE PERFORMANS

17E’nin bataryası günlük kullanımda yeterli. 3–4 saat ekran süresiyle geceye yüzde 50 civarı şarj kalıyor.

Yeni C1X modem sayesinde bağlantı sağlam ve videoları sorunsuz akıyor.

KAMERA EKSİKLERİ

17E’de tek bir tane arka kamera var. Ana sensör, iPhone 17’den biraz daha küçük. Bu, özellikle düşük ışıkta fark oluşturuyor.

2x optik kırpma var ama telefoto lens yerine geçmiyor. Selfie kamerası da iPhone 17 kadar gelişmiş değil. Ama çoğu kullanıcı için temel fotoğraf çekimi yeterli.

KİMLER İÇİN 17E UYGUN?

17E’yi sadece “En ucuz yeni iPhone” olarak alanlar var. Sık fotoğraf çekmeyen ve MagSafe ile ilgilenmeyen kişiler için yeterli.

16E’de MagSafe’in olmaması hataydı. 17E’de MagSafe ile şarj ve aksesuar seçenekleri geri geldi. Bu, cihazı minimum kabul edilebilir iPhone yapıyor.

SONUÇ: 17 Mİ 17E Mİ?

17E temel ihtiyaçları karşılıyor ama iPhone 17’in ekranı ve kamerası çok daha iyi. Eğer bütçenize uygunsa 17 almak daha mantıklı.

iPhone 17e ne zaman çıkacak? Fiyat ve çıkış tarihi

iPhone 17e, 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Ön siparişler 4 Mart’ta başladı, sevkiyat tarihi ise 11 Mart olarak açıklandı.

iPhone 17e 256 GB ➔ 54.999 TL

iPhone 17e 512 GB ➔ 66.999 TL

iPhone 17 256 GB fiyatı: 77.999 TL

iPhone 17 512 GB fiyatı: 89.999 TL

