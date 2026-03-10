Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü!

Modern kölelik merkezi Dubai’nin lüks sitelerinden kaçan yabancılar, can yoldaşım dedikleri hayvanları sokak lambalarına bağlayıp, kutular içinde parklara bırakarak arkalarına bakmadan kaçtılar. WhatsApp ve Facebook grupları, bu "modern" zalimlerin arkalarında bıraktığı enkazın feryatlarıyla dolup taştı; sadece bir günde 200’den fazla terk edilme ilanı vicdanları yaraladı.

The Telegraph’ta yer alan habere göre, İran’ın misilleme saldırılarının hedeflerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan bazı yabancılar için ülkelerinin tahliye uçuşları gerçekleşmeye başladı. Pek çok yabancı BAE’den ayrılırken Dubai’deki veterinerler sokaklarda terk edilmiş kedi ve köpek sayısında ciddi bir artış gözlemlediklerini söyledi. Bazı veterinerler ise evcil hayvanlarının uyutulmasına ilişkin taleplerde bulundu.

Köpek barınağı K9 Friends Dubai, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda terk edilen köpek sayısında ciddi bir artış olduğunu açıkladı. Adını vermek istemeyen bir barınak gönüllüsü, WhatsApp ve Facebook gruplarında günde yaklaşık 200 paylaşım gördüğünü söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri sınırından geçerken yanlarına almalarına izin verilmediği için Umman üzerinden bölgeden ayrılmaya çalışan bazı sakinlerin evcil hayvanlarını çöle bıraktığı da iddia edildi.

Al Ain’de yaşayan bir kişi, kapısının önünde bir kafes içinde bırakılmış bir kedi ve dört yavru kedi bulduğunu söyledi. Kafeste, sahiplerinin kaçarken evcil hayvanlarını yanlarına alamadıklarını açıklayan bir not da bulunduğu belirtildi. Kedilerin hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda bölgede geçici yuva arandığı bildirildi.