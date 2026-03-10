  • İSTANBUL
Bir türlü bitmek bilmiyor! Bu kez öğrenci yakını, müdüre kafa atta

Yozgat’ta bir ortaokulda öğrencinin yakını okul müdürüne saldırdı. Kafa atarak müdürü darbeden saldırgan ise gözaltına alındı.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi Yozgat’ta eklendi.

 

Öğrenci yakınına müdürü şikayet etti

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Ortaokulu'nda bahçende arkadaşlarıyla tartışan kız öğrenciyi zemin katta bulunan memur odasına çağıran okul müdürü Fatih Bilir, öğrenciyi uyardı. Öğrenci, bir yakınını arayarak şikayet etti. Bunun üzerine okula gelen öğrencinin yakını, okul müdürüyle görüşmek istediğini söyleyerek, ikinci kata çıktı. Müdür, odasına giren öğrenci velisine "Hoş geldin" diyerek kapıya doğru yöneldiği sırada veli, müdürün suratına kafa atarak darbetti.

 

İhbar üzerine okula gelen polis saldırganı yakaladı. Okul Müdürü Bilir ise ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

