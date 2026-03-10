Birleşik Arap Emirlikleri vuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de sanayi bölgesinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik füze ve İHA tehditleriyle mücadele ettiği vurgulandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerini imha etmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Öte yandan, Abu Dabi Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkentteki Er-Ruveys Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale edildiği aktarıldı.

Yangının sanayi sitesinin İHA tarafından hedef alınması sonucu çıktığı ifade edilirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.