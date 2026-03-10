112 milyar liraya ulaştı! Ülker Bisküvi’den 2025’te dev ciro

Ülker Bisküvi, 2025 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Geçen yılı 112 milyar lira ciroyla kapatan Ülker Bisküvi, aynı dönemi yüzde 16,5 faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjıyla tamamladı.

Ülker Bisküvi, 2025 yılında, zorlu koşullara rağmen tüketicilerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip edip, yatırımlarını yaparak çevik, verimli ve yenilikçi bir şekilde yoluna devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı "Mutlu et, mutlu ol" felsefesinden hareketle, "istikrarlı, rekabetçi, karlı, sürdürülebilir ve insan odaklı büyüme" anlayışıyla oluşturdukları "5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli"nin, sürdürülebilir gelecek için rehber niteliği taşıdığını belirtti.

"Made in Türkiye" etiketli ürünler

"Made in Türkiye" etiketli ürünleri 100'den fazla ülkeye ulaştırdıklarını aktaran Kölükfakı, şöyle devam etti:

"2025 yılında üretim gücümüz, yenilikçi markalarımız, modern üretim altyapımız, ihracatımız ve oluşturduğumuz istihdamla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdük. Tüketici alışkanlıklarındaki dönüşümü, dijital eğilimleri ve atıştırmalık kategorisindeki yeni motivasyonları, bilim, veri ve teknolojiyle birleştirerek AR-GE merkezlerimizde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Türkiye'de 55 yeni ürün raflarda yerini aldı."

Kölükfakı, S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'ne göre gıda şirketleri arasında global ölçekte yüzde 3'lük dilimde yer alarak başarılı bir performans gösterdiklerini vurguladı.

Kölükfakı, "Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan çevresel, sosyal ve yönetişim performansı değerlendirmesinde 504 halka açık gıda şirketi arasında Aralık 2025 itibarıyla en yüksek puanı alarak üçüncü kez dünya birinciliğini kazandık. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören tüm sektörler arasında da üçüncü kez birinci sırada yer aldık. Bu sonuçlar, Ülker olarak çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında benimsediğimiz uzun vadeli, tutarlı ve odaklı yaklaşımın güçlü bir göstergesi. Ülker olarak, paydaşlarımızdan aldığımız güçle sorumluluk bilinci yüksek, dayanıklı ve istikrarlı bir gelecek inşa edebilmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.