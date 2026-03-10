CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş”

CHP yönetiminin, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri yasadışı yollardan ele geçirme, casusluk gibi suçlardan yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun imajını cilalamak için Silivri Cezaevi yakınlarında yaptığı İmamoğlu’nun koğuşunun benzeri, ilk gün başta eşi Dilek İmamoğlu olmak üzere partililerin akınına uğradı.

“HIRSIZ VE ARSIZ AĞLAMA DUVARI”

Sosyal medyada ise İmamoğlu’nun sahte koğuşunu tiye alan paylaşımlar gelmekte gecikmedi. Vatandaşlardan biri “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş, bize ne izlettiriyorlar insanın kanı donuyor” derken, “Hırsız ve arsız ağlama ve aklama duvarı”, “Yakında burası efsane tuvalet olur”, “Yakında bunlar ekoizm dinini açıklarsa şaşırmamak lazım”, “M. Kemal’i de kendileriyle birlikte hapse götürmüşler” şeklinde birbirinden çarpıcı yorumlar dikkat çekti.