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11.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Mart 2019 Pazartesi 07:41
11.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْز۪ي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِه۪ۘ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِه۪ شَيْـٔاًۜ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا۠ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ

"Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun.

Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı da (şeytan) Allah hakkında sizi ayartmasın."

(Lokman Suresi, âyet:33)              (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Her ümmetin bir fitnesi vardır.

 Benim ümmetimin fitnesi maldadır."

 (Tirmîzî, Zühd, 19)

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 07:41
  1. 11.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Lokman 33
  3. ayetlerle dünya hayatı
  4. şeytan
  5. fitne
  6. mal fitnesi
  7. ümmetin fitnesi

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