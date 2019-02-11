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11.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Şubat 2019 Pazartesi 08:29
11.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

كُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِۜ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةًۜ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 

"Her can ölümü tadacaktır.

 Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz.

 Sonunda bize geleceksiniz."

 (Enbiya Suresi, âyet:35)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  

İki şey vardır ki, onları başkalarından esirgemek helâl olmaz: Su ve ateş.

(Camiüssağir-3919)

 

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 08:29
  1. 10.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. ölüm
  3. ecel
  4. imtihan
  5. ateş
  6. su

YORUM YAZ

  • HAKANHAKAN49 dk önce
    Akit daha uyunamadin sanirim yukardaki mezarlik resminde hac var ve kafir mezarligi,bi zahmet musluman mezarligi resmi koyun

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