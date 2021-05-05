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Ekonomi 1100 TL yardım parası kaç ay verilecek? 1100 TL yardım kaç yatacak?
Ekonomi

1100 TL yardım parası kaç ay verilecek? 1100 TL yardım kaç yatacak?

Pandemi destek ödemesi kaç ay? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde tam kapanma süreci 29 Nisan’da başladı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerin vaka sayılarına olumlu yansıdığını belirtti. Kısıtlama sebebiyle çalışamayanlar ise pandemi destek ödemelerinin ne zaman kimlere yapılacağını merak ediyor. Peki, pandemi yardımı kaç ay ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 19:05:00 -
1100 TL yardım parası kaç ay verilecek? 1100 TL yardım kaç yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelere 1100 lira pandemi desteği sağlıyor. Pandemi yardımı başvurusunda bulunanlar ödemelerin ne kadar süreceğini araştırıyor. 1100 TL başvuruları nasıl yapılıyor?

1100 TL yardım parası kaç ay verilecek? 1100 TL yardım kaç yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Pandemi yardımı başvuruları E Devlet üzerinden yapılıyor. Sisteme TC kimlik numaranız ve E Devlet şifrenizle giriş yaparak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. TC kimlik numarası 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar ise cuma günü başvuru yapabiliyor. Hafta sonu ise TC kimlik numarası son hanesine bakılmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.

1100 lira pandemi yardımı hanelere bir kez ödeniyor. Tam kapanma yardımına; memurlar, kamuda çalışanlar, emekliler, işsizlik ödeneğinden yararlananlar başvuru yapamıyor.

1100 TL BAŞVURU EKRANI

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