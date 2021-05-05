  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya savaş tarihinde ilk olarak duyurulan olay sonrası değeri yükseldi! Türkiye’nin lazer silah alanında 3 ayrı dev projesi

Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

“Adaylığıma Meral Akşener ve Pervin Buldan karar verir”

Testleri pozitif çıktı! Dünya liderleri şokta

Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı

Sen misin enflasyon hesabı yapan! Ümit Dikbayır kendisini fena madara etti

CHP'li belediye başkanı kayınbiraderini işe aldı! 'Sağa sola baktım kimseyi bulamadım'

Endişe arttı! Reuters Suudi Arabistan'ın Hac planını duyurdu

Diğer soruşturmaların üstünü örtmek için attıkları son takla da bu! "Dert İmamoğlu’nun tutuklanma korkusu ise garantisini veriyorum"

Muhammed Deyf'ten İsrail'e tarihi uyarı: Bedel ödersiniz
Galatasaraylı Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Almanya'da skandal! Mesajı yanlış gönderdi, ifşa oldu
Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Beşiktaş atağa geçti
İlker Başbuğ hakkında hapis cezası istemi!
Ekonomi 1100 TL yardım ne zaman yatacak? 1100 TL yardım ne zaman dağıtılacak?
Ekonomi

1100 TL yardım ne zaman yatacak? 1100 TL yardım ne zaman dağıtılacak?

1100 lira olarak belirlenen pandemi desteğinin ne zaman sonuçlanacağını merak edilmeye başlandı. İhtiyaç sahipleri e-devletten başvuru yaparak bu destekten faydalanabilecek. 1100 TL tam kapanma yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1100 TL pandemi yardımı ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-05 18:53:00 -
1100 TL yardım ne zaman yatacak? 1100 TL yardım ne zaman dağıtılacak?

Sosyal yardım ödemesi için gözler paraların verileceği tarihe çevrildi. 1100 TL sosyal yardım alacak yüz binlerce haneye mensup vatandaş merakla bekliyor. 1100 TL yardım ne zaman yatacak

1100 TL yardım ne zaman yatacak?

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...
Teknoloji

WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellik, kullanıcıya sesli mesajlarla ilgi..
CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti
Siyaset

CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti

CHP'de 25 ve 26. dönem Eskişehir milletvekilliği yapan Gaye Usluer, partisinden istifa etme kararı aldı.
Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar tahmini
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay