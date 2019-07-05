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11 yıldır aranıyordu! Evinde yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma ekiplerinin operasyonuyla 11 yıldır aranan zanlı evinde yakalandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:33
11 yıldır aranıyordu! Evinde yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde 11 yıldır aranan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticareti", "Askerlik Kanunu'na muhalefet" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından hakkında 7 yakama kararı bulunan F.D'nin adresini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 11 yıldır aranan F. D, Açıkağıl Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:33
  1. Van
  2. Başkale
  3. uyuşturucu
  4. Askerlik Kanunu

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  • abdrhmnabdrhmn35 dk önce
    yahu neden yakalıyorsunuz. bırakın rahat adam evinde ne güzel oturuyor. tc suçlular cenneti. suç yapanın yanına kar kalıyor. devlet bile keyfe keder isterse tutukluyor

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