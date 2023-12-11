11 yıl sonra bir ilk! İşsizlik oranında flaş gelişme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi olmuştu.

İşsizlik oranı ise eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edilmişti.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 21,8 olmuştu.

Böylelikle işsizlik oranı 2014'ten bu yana ilk kez 6 ay üst üste tek hanede kaldı. İlk 10 ayın 7'sinde oran yüzde 10'un altında kaldı. Son olarak yine 2014'te yılın 7 ayında işsizlik oranı tek hanede seyretmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO