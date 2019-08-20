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11 yıl önce meslektaşını öldüren zanlı yakalandı

11 yıl önce Diyarbakır'da iki taksici arasında çıkan müşteri kavgasında meslektaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 17:00
11 yıl önce meslektaşını öldüren zanlı yakalandı

Diyarbakır'da 11 yıl önce taksi şoförünü darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı Kocaeli'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır merkezde 2008 yılında müşteri için çıkan kavga sonucu darbedilerek öldürülen Mehmet Narin'in katil zanlısı olarak aranan taksici Yılmaz A'nın (45) Kocaeli'de olduğu belirlendi.

Saklandığı evden çıkarken yakalandı

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu cinayet zanlısını Körfez ilçesinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.

Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:00
  1. Diyarbakır
  2. taksi şoförü
  3. Polis ekipleri
  4. Kocaeli Adliyesi
  5. taksici Yılmaz A
  6. teknik ve fiziki takip

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