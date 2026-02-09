  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
Musk, Ay'da 'sürdürülebilir üs' için düğmeye bastı! Mars'ta koloni kurma hayalleri başka bahara kaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Musk, Ay’da ‘sürdürülebilir üs’ için düğmeye bastı! Mars’ta koloni kurma hayalleri başka bahara kaldı

Elon Musk, uzay yarışında rota değiştirdi! SpaceX, 2026 sonunda planlanan Mars görevini erteleyerek tüm gücünü Ay'da "kendi kendine büyüyen bir şehir" kurmaya odakladı. Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedefleyen Musk, bu dev projeyi yönetmek için yapay zeka şirketi xAI’yı da SpaceX bünyesine kattı. "Medeniyetin geleceğini güvence altına almalıyız" diyen Musk için artık yeni durak Kızıl Gezegen değil, uydumuz Ay!

ABD'li milyarder Elon Musk, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars görevini erteleyerek Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir inşa etmeye" odaklanacağını açıkladı. Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, SpaceX'in odağının değiştiğini duyurdu. "Bilmeyenler için SpaceX, odağını 10 yıldan kısa sürede başarabileceğimiz, Ay'da kendi kendine büyüyen bir şehir inşa etmeye yöneltti." ifadesini kullanan Musk, Mars görevinin ise 20 yılı aşkın sürebileceğinin altını çizdi.

Musk, Mars'a yolculuğun 6 aylık seyahatle, 26 ayda bir gezegenler hizalandığında gerçekleştirilebileceğini ancak Ay'a 10 günde bir, iki günlük yolculukla gidilebileceğini belirtti. "Bu, Mars şehrinden ziyade Ay şehrini daha hızlı şekilde tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor." ifadesine yer veren Musk, SpaceX'in "Mars şehri" kurma çabasının yaklaşık 7 yıl içinde başlatılacağını ancak önceliklerinin "medeniyetin geleceğini güvence altına almak" olduğunu ve Ay'da bunun daha hızlı yapılabileceğini kaydetti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SpaceX'in yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini ilettiği belirtilmişti.

NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek Starship geliştirmek için sözleşme imzalamıştı. Musk, daha önce SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini açıklamıştı. Şirket, 2026'nın sonlarında 5 Starship'i Mars'a göndereceğini duyurmuştu.

