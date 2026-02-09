Musk, Ay’da ‘sürdürülebilir üs’ için düğmeye bastı! Mars’ta koloni kurma hayalleri başka bahara kaldı
Elon Musk, uzay yarışında rota değiştirdi! SpaceX, 2026 sonunda planlanan Mars görevini erteleyerek tüm gücünü Ay'da "kendi kendine büyüyen bir şehir" kurmaya odakladı. Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedefleyen Musk, bu dev projeyi yönetmek için yapay zeka şirketi xAI’yı da SpaceX bünyesine kattı. "Medeniyetin geleceğini güvence altına almalıyız" diyen Musk için artık yeni durak Kızıl Gezegen değil, uydumuz Ay!