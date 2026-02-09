  • İSTANBUL
Dünya Nijerya'da feci kaza: 30 kişi öldü!
Dünya

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Nijerya'nın Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tırın kaza yapması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Kano Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tır dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptı.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.

