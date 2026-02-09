İnsanın en büyük 10 düşmanı! Meğer ömrünüzden yıllar çalıyormuş
Günlük hayatta çok önemsemediğimiz alışkanlıklar hayatımızdan yıllar çalabiliyor...
Günlük hayatta çok önemsemediğimiz alışkanlıklar hayatımızdan yıllar çalabiliyor...
Çoğumuz farkında bile değiliz, ama sıradan ve masum gibi düşündüğümüz bazı yanlış alışkanlıklar bizi beklenenden daha hızlı ve daha kötü yaşlandırabiliyor. Bu nedenle yaşlanma yolculuğuna çıkarken ilk işlerimizden biri, yaşlanma konusundaki bu masum ama sinsi ve etkili yanlışları düzeltmek olmalıdır. Bilim artık bize net olarak şunu söylüyor: bedeni yıpratan şeyler nadir yapılan büyük hatalar değil, sürekli maruz kalınan o "sinsi" ve sessiz küçük aşınmalardır. Eğer hazırsanız, ömrünüzden çalan o "masum" listeye birlikte bakalım.
1. UZUN SÜRE OTURMAK "Çok oturuyorum ama spor da yapıyorum" demek yetmez. Uzun süreli oturma, kasları susturur, kan şekerini yükseltir, damarları tembelleştirir. Oturma, modern çağın en masum görünümlü yaşlandırıcısıdır. 2. GECE GEÇ YEMEK Gece metabolizma yavaşlar, hücreler tamire geçmek ister. Bu sırada gelen kalori, yağlanmayı ve insülin direncini kolaylaştırır. Geç saat yemeği sessizce karaciğeri, damarı ve uykuyu yaşlandırır.
3. SÜREKLİ STRES "Büyük bir stresim yok" demek, stres olmadığı anlamına gelmez. Sürekli koşturma, zihni hiç kapatamama hali, biyolojik olarak kronik stres yaratır. Kortizol dalgalanması yaşlanma hızını artırır. 4. 'İDARE EDER' UYKU 5-6 saat uyuyup "alıştım" demek, bedeni ikna etmez. Uyku süresi kadar derinliği de önemlidir. Yüzeyel uyku, beyin temizliğini, hormon dengesini ve bağışıklığı zayıflatır.
5.PAKETLİ GIDALAR "Az yiyorum" ama sık sık paketli gıda tüketiyorsanız, beden bunu "az" saymaz. Gizli şekerler, rafine yağlar ve katkılar düşük dozda bile sürekli alındığında yaşlanmayı hızlandırır.
6. SOSYAL BAĞLARI İHMAL ETMEK Yalnızlık, sessiz bir yaşlandırıcıdır. Sosyal temasın azalması inflamasyonu artırır, beyin sağlığını olumsuz etkiler. 7. GÜNE EKRANLA BAŞLAMAK Sabah ve gece ekran maruziyeti sirkadiyen ritmi bozar. Melatonin baskılanır, uyku kalitesi düşer. Bu etki fark edilmeden yıllar içinde birikir.
8.'BANA BİRŞEY OLMAZ' Genetik olarak şanslı olduğunu sanmak, riskleri görmezden gelmekle eşdeğerdir. Çoğu kronik hastalık "bana bir şey olmaz" diyenlerde daha sessiz ilerler.
9. AZ ALKOLÜ MASUM SANMAK Alkolün azı da çoğu da zararlıdır. Alkol, pek çok toksik etkisiyle azıyla da çoğuyla da bizi daha hızlı ve daha kötü yaşlandırır. 10. 'BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ' En sık yaptığımız hatalardan biri budur. Oysa küçük ve masum görünen farklı yanlışları tekrar tekrar yapmak, bedenimize fark etmediğimiz sessiz zararlar verir. Yaşlanma hızımızı düşündüğümüzden çok daha yüksek seviyelere taşıyabilir. Kaynak: Sabah
İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23