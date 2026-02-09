İnsanın en büyük 10 düşmanı! Meğer ömrünüzden yıllar çalıyormuş

Çoğumuz farkında bile değiliz, ama sıradan ve masum gibi düşündüğümüz bazı yanlış alışkanlıklar bizi beklenenden daha hızlı ve daha kötü yaşlandırabiliyor. Bu nedenle yaşlanma yolculuğuna çıkarken ilk işlerimizden biri, yaşlanma konusundaki bu masum ama sinsi ve etkili yanlışları düzeltmek olmalıdır. Bilim artık bize net olarak şunu söylüyor: bedeni yıpratan şeyler nadir yapılan büyük hatalar değil, sürekli maruz kalınan o "sinsi" ve sessiz küçük aşınmalardır. Eğer hazırsanız, ömrünüzden çalan o "masum" listeye birlikte bakalım.