Hastanelerde köpek rezaleti bitmek bilmiyor

Toros Devlet Hastanesi'nin koridorlarında dolaşan yasaklı bir cinse benzeyen köpek tedirginliğe neden oldu. Bir hasta yakını tarafından hastane içinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, poliklinik bölümünde bekleme alanlarının bulunduğu koridorlarda köpeğin gezmesi dikkat çekti. Bir kişinin köpeği görünce korkma anları da görüntülere yansıdı. Muayene sırası bekleyen hastalar ile refakatçilerin de koridorda bulunduğu sırada çekilen görüntülerde köpeğin bir süre yatması yer aldı. Öte yandan birden fazla kedinin de hastane içinde olması dikkat çekti.

Olayın yaşandığı sırada hayvanların bir süre koridorlarda dolaştığı, bu durumun özellikle çocuklu aileler ve yaşlı hastalar arasında endişeye yol açtığı belirtildi. Bazı vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında hijyen ve güvenlik önlemlerinin daha sıkı olması gerektiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, hastanelerin steril olması gereken alanlar olduğuna dikkat çekerek, benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.