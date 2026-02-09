  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!" Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor! 9 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Avrupa-Rusya arasında gerginlik! Rusya: Avrupa bize saldırırsa... Bebek katili İsrail'i destekleyen markaların bebek mamaları toplatılıyor! Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz' Türkiye'deki aşiret liderlerinden ortak duruş! Keçiören Belediyesi'nde istifa zinciri! Üst düzey 2 isim istifa etti Japonya'da Takaiçi'den tarihi zafer! İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Yerel Hastanelerde köpek rezaleti bitmek bilmiyor
Yerel

Hastanelerde köpek rezaleti bitmek bilmiyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Mersin'de bir hastanenin poliklinik koridorlarında başıboş dolaşan bir köpek hasta ve hasta yakınları arasında tedirginliğe neden olurken, kedilerin de bulunması dikkat çekt

Toros Devlet Hastanesi'nin koridorlarında dolaşan yasaklı bir cinse benzeyen köpek tedirginliğe neden oldu. Bir hasta yakını tarafından hastane içinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, poliklinik bölümünde bekleme alanlarının bulunduğu koridorlarda köpeğin gezmesi dikkat çekti. Bir kişinin köpeği görünce korkma anları da görüntülere yansıdı. Muayene sırası bekleyen hastalar ile refakatçilerin de koridorda bulunduğu sırada çekilen görüntülerde köpeğin bir süre yatması yer aldı. Öte yandan birden fazla kedinin de hastane içinde olması dikkat çekti.
Olayın yaşandığı sırada hayvanların bir süre koridorlarda dolaştığı, bu durumun özellikle çocuklu aileler ve yaşlı hastalar arasında endişeye yol açtığı belirtildi. Bazı vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında hijyen ve güvenlik önlemlerinin daha sıkı olması gerektiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.
Vatandaşlar, hastanelerin steril olması gereken alanlar olduğuna dikkat çekerek, benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Adana'da korku dolu anlar: Kurt köpekleri küçük çocuğun peşine düştü!
Adana'da korku dolu anlar: Kurt köpekleri küçük çocuğun peşine düştü!

Yerel

Adana'da korku dolu anlar: Kurt köpekleri küçük çocuğun peşine düştü!

Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!
Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!

Yerel

Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Yaşam

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

90 Yaşındaki Kadın Sokak Köpeklerinin Saldırısında Parçalanarak Öldü!
90 Yaşındaki Kadın Sokak Köpeklerinin Saldırısında Parçalanarak Öldü!

Dünya

90 Yaşındaki Kadın Sokak Köpeklerinin Saldırısında Parçalanarak Öldü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23