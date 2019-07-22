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11. Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı 7 Eylül’de

Konularında uzman 13 konuşmacının katılacağı ‘11.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34
11. Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı 7 Eylül’de

Konularında uzman 13 konuşmacının katılacağı ‘11. Uluslararası Helal Ve Tayyib Konferansı’ 7 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek.


Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer 8 ülkeden konularında uzman 13 konuşmacının katılım sağlayacağını aktardı.


Büyüközer, “Biyoteknolojinin inanılmaz gelişmesi ve gayrimüslim emperyal güçlerin Müslümanların helal haram hassasiyetini dejenere etme gayreti ile, bu yüzyıl, bilhassa gıdalarında, helalin harama karıştığı, insanoğlunun yediği ve içtiği şeylerde, helal ile haramın normal duyusal algılarla fark edilemeyecek bir seviyeye geldiği görülmektedir. Evet, insanlar lezzette bir erozyonun olduğunu, nesilde önemli bir değişimin yaşandığını, alerjik ve bakteriyel birçok hastalığın ortaya çıktığını ve de hızla arttığını görmekte ancak, bu değişimlerin ve musibetlerin gerçek sebebinin ne olduğunu bilmediği gibi, kaynağını da genel bilgisi çerçevesinde kavramakta zorlanmaktadır.Nüfusu 2 milyara ulaşan İslam dünyası bu kaostan kurtulabilmek için dininin gereği olan Helal ve Tayyib ürün arama eylemini fark etmiş ve her geçen gün bu arayış eylemini güçlendirerek sürdürmektedir. Ülkemizde de bu arayış, Helal ve Tayyib ürünleri Sertifikalama ve Denetleme çalışmaları ile 2005 yılından itibaren öncü olan GİMDES ile başlatılmış ve bu konunun yaygınlaşmasında, Sertifikama hizmeti ile birlikte yürütülen etkinlikler olan fuar ve konferanslar da önemli rol oynamıştır. Bu anlayışla, 2008-2018 yılları arasında 11 adet Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansını ve 6 adet Helal ve Tayyib Fuarını gerçekleştirmiştir” dedi.


İslam ümmetinin artık kendi modernitesini inşa etmeye başladığını söyleyen Dr. Büyüközer, “Bu etkinliklerde GİMDES ve CNR EXPO ev sahipliği yapacak. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaca meşhur olan İstanbul, inanıyoruz ki sizi de büyüleyecektir. 100 yıldır kendisine dayatılan, kendisine ait olmayan Batı modernitesine mahkûm edilmiş İslam Ümmeti artık kendi modernitesini inşa ediyor, kaybettiği Helallerini yeniden keşfediyor. 3.8 trilyon dolarlık Helal pazarın gerçekleştirilmesi için üreticimiz, ihracatçımız, satıcılarımız, tüketicilerimiz ve kamu kurumlarımız elbirliği, güç birliği, gönül birliği yapıyoruz. Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için 600 yıl İslam’a başkentlik yapmış İstanbul’da buluşuyoruz” ifadelerine yer verdi.


Sağlıklı nesil için önce Helal ve Tayyib gıda dediklerini ve buna böyle inandıklarını aktaran Büyüközer, “7 Eylül’de, 4-7 Eylül’de gerçekleştirilecek fuar, 6.Hall, Helal ve Tayyib Ürünler alanı içinde 11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansımızı da gerçekleştiriyoruz. Türkiye; Avrupa’nın, Afrika’nın, Orta Doğu’nun ve Asya’nın tam ortasında ve Helal Pazarın çok önemli ve aranan aktörü olarak bütün kardeşlerini GİMDES’in bu etkinliklerine davet etmektedir.11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına; Endonezya’dan, Malezya’dan, Amerika’dan, Güney Afrika’dan, İspanya’dan, İngiltere’den, Kuveyt’ten, Türkiye’den konularında uzman 13 konuşmacı katılacak” dedi.


Büyüközer, konferansta sunum yapacak konuşmacılar şu şekilde sıraladı:


“Dr. Hanı Al Mazeedi, Kuwait Institute for Scientific Research, Kuveyt


Dr. Sukoso, Head of Halal Product Assurance Organisation Agency (BPJPH), Endonezya


Dr. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, State Islamic University, Jakarta, Endonezya


Muhammad Mazhar Hussaini, American Halal foundation, Amerika


Dr. ADEL Sabır, European Halal Development Agency., İngiltere


Moulana Saeed Navlakhi, South African National Halal Authority, SANHA, Güney Afrika


Dr. Halim Aydın, MÜSİAD Yönetim Kurulu, Türkiye


Mohamed Mhamdi, Halal Food Quality, İspanya


Dr.Hasan Yetim, İZU, Türkiye


Prof. Dr. İsa Yüceer, Felsefe ve Din Bilimleri- Bitlis, Türkiye


Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli, Türkiye


Dr. Hüseyın Kâmİ Büyüközer, GiMDES Başkanı, Türkiye


Mehmed Zahit Büyüközer, GİMDES, Türkiye”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34
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