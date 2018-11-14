11 telefonla pokemon avlayan 'Pokemon dede': "Bu sayede Alzheimer olmuyor"

Tayvan'da torununa özenerek bisikletine taktığı 11 telefonla günde 20 saat artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go oynayan 70 yaşındaki Chen San-Yuan, sosyal medyada viral oldu.

Ayda 1200 dolar harcıyor

Pokemon avını daha da ileri götürmek için bisikletine dört telefon daha takmayı planladığını söyleyen Chen San-yuan, bu hobisi için ayda 1200 dolardan fazla harcıyor.

Taipei sokaklarında "Pokemon Amca" olarak bilinen Chen, mobil şarj cihazlarının yardımıyla gece geç saatlere kadar oyun oynabiliyor.

11 telefon pokemon avcılığı

Yaşıtları akıllı telefonları bile kullanamazken kendisi telefonlarından bisikletle oyun oynayan San-yuan, bisiklet üzerinde saatlerce gezerek oyun oynuyor.

San-yuan, cihazları güçlendirmek için birden fazla portatif pil paketi kullanırken her gün bisikletine bağlı 11 telefon ile pokemon oynuyor. Kurulumuna dört tane daha telefon eklemeyi planlayan San-yuan, telefonları 15'e çıkaracağını söyledi.

Fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandıktan sonra üne kavuşan Chen, Pokemon sayesinde yeni dostlar edindiğini ve Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını iddia etti.