11. sınıflar okula gidiyor mu? 1 Mart’ta gerçekleşen kabine toplantısında yerinde karar dönemi başlatıldı. Böylelikle illerdeki vaka sayılarına göre kararlar alınmaya başladı. İllerdeki vakalar yüz yüze eğitim sürecini de etkiledi. Peki, 11. Sınıflar okula gidecek mi?

11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecek.

Düşük ve orta riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanacak.

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarındaki 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olarak planlanacak.

Düşük ve orta riskli illerdeki meslek liselerinin 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze yapılacak eğitimlerde meslek derslerindeki uygulama kazanımlarına öncelik verilecek.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının ders saati okul yönetimlerince belirlenmek üzere yüz yüze yapılacak eğitimlerde ortak derslerin yanı sıra 9 ve 10. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ve Arapça, 11. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ile hitabet ve mesleki uygulama derslerine yer verilecek. 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak dersler öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek.