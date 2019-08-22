11. sınıf lise nakil işlemleri nasıl yapılır? 24 Haziran’da sonuçları açıklanan ve 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihlerinin sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra nakil başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Lise 3. sınıf öğrenci ve velileri nakil işlemlerini nasıl yapacağını merak ediyor. Peki 11. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB lise nakil işlemleri 2019

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için lise nakil işlemleri başlayacak. 2 kez yapılacak olan LGS nakil işlemlerinin ilki 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Lise kayıt ve nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

Nakil tercih başvuruları hakkında: Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

11. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?

Nakillere ilişkin MEB yayınladığı kılavuzda şu ifadeler yer aldı:

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

3. nakil sonuçları nasıl öğrenilecek?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir. Sonuçlar 6 Eylül'de duyurulacak.Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.