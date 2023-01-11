11 Ocak 1848: Vakanüvis/Kadı Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi'nin vefatı

Es’ad Efendi 1789 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ailesi Malatya’nın Arapkir ilçesindendir. Babası Ahmed Efendi, İstanbul’a geldikten sonra kitap satışı ile kazancını sağlamış ve bir süre sonra sahaflar şeyhi olmuştur. Bu sebeple Es‘ad Efendi, babasına nispetle “Sahaflar Şeyhizâde” ve “Şeyhzâde” lakapları ile anılmıştır. Babası Ahmed Efendi, Osmanlı ilmiye bürokrasisinde üst görevlere kadar yükselmiş bir âlimdir. Süleymaniye medresesi müderrisliği ve Kudüs kadılığı yapmıştır. Yine Medine kadılığına da görevlendirilmiş, ancak görev yerine giderken bindiği geminin Süveyş’te batması sonucu 1804 yılında vefat etmiştir. Bu sırada babası ile beraber gemide bulunan Es’ad Efendi, kazadan sağ kurtulmuştur.







Es’ad Efendi, babasının görevleri sebebiyle bulunduğu Arap coğrafyası âlimlerinden ve babasından Arap dili ve dinî ilimler üzerine dersler almıştır. Gemi kazasının ardından İstanbul’a dönmüş ve burada devlet adamı ve aynı zamanda bir mevlevî olan Hâlet Efendi’nin himayesinde eğitimine devam etmiştir.



Şeyhülislâm Çerkez Halil Efendi ders aldığı hocalardandır. 1808 yılından itibaren müderrislik, nâiblik, kâtiplik gibi çeşitli görevler ifa etmiştir. Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı vakanüvisi olmuş ve vefatına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1828 yılında bu görevine ilaveten kısa sürelerle ordu ve Üsküdar kadılıkları görevlerinde bulunmuştur.



1831 yılında Takvîm-i Vekâyi ve Matbaa-i Âmire nazırlığına getirilmiştir. 1833 senesinde İstanbul kadısı olarak atanmış ve iki seneyi aşkın bir süre bu vazifede kalmıştır. 1841’de nakibüleşraf, 1843’te de Rumeli kazaskeri olmuştur. 1848 yılında vefat etmiştir.(