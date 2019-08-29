0553 313 94 23

11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Kurtuluş Camisi’nde incelemelerde bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:37
11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Kurtuluş Camisi’nde incelemelerde bulundu.


Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisinin yapım çalışmaları tamamlanırken, açılış öncesi son detaylar gözden geçiriliyor. Urfa’ya özgü nahit taşının el işçiliği ile işlenerek sanata dönüştürüldüğü camiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapıdaki son gelişmeler hakkında bilgiler aldı. Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı, Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız ve Ferit Dağdeviren ile birlikte caminin Kur’an Kursu ve eğitim ünitelerini inceleyen Başkan Beyazgül, yapının Şanlıurfa’yı temsil edecek eserler arasında yer alacağını söyledi.



“Beyazgül, ibadet ve eğitim yönünden muazzam bir eser”


Gezisinde caminin yapımında çalışan işçilere tatlı ikram eden Beyazgül, "Bugün 11 Nisan Kurtuluş Camimizi gezdik. Camiimizdeki tüm çalışmalar şu anda bitme aşamasında. Gerek yapımı olsun gerekse işlemeleri olsun gayet güzel olmuş. Öncelikle camimizin yapımında büyük emekleri geçen bizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi beye teşekkür ediyoruz. Camimiz çok kısa bir süre içerisinde halkımızın hizmetine açılacak. Alt kısmında sosyal üniteler yer alıyor. Yukarıda ibadet yapılırken aşağı ünitelerde de Kur’an kurslarımız ve dini eğitimlerimiz yer alacak. Urfa’mız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Beyazgül, alandaki incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaları incelemek üzere camiden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:37
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aspiratörden çıkan yangın paniğe neden oldu
    1. Aspiratörden çıkan yangın paniğe neden..
    2. Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin..
    3. Denetimli Serbestlik yükümlüleri kamu..
    4. Menemen’de pazarcıların krizi büyüyor
    5. Pekcan: "Eximbank desteklerinden..
    6. Pakistan'dan balistik füze denemesi
    7. Eskişehir manda yetiştiriciliğinde..
    8. Gümüşhane'de otomobil şarampole..
    9. Prof. Dr. Özkan: "Leyla’nın nakilden..
    10. Türk mühendisler yüzde yüz yerli lazer..
    11. Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu..
    12. Kaş-Kekova deniz koruma alanı..
    13. Silifke’de şehitler için fidan dikildi
    14. Kartepeli büyükler kahvaltıda buluştu
    15. Ermeniler ABD'de duvara tosladı!..
    16. Gündüz tartıştığı yakın arkadaşını..
    17. Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği..
    18. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi..
    19. Memur zammı en düşük memur maaşı ne..
    20. AK Partili isimden Davutoğlu’na sert..
    21. ATO Başkanı Baran’dan 30 Ağustos Zafer..
    22. Hastaneye göğüs ağrısıyla gitti,..
    23. ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası..
    24. 2018-19 sezonu gençler kategorisinde..
    25. Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk..
    26. Müzik Atölyesi yeni yetenekler arıyor
    27. 11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete..
    28. KAYSO’da “Türkiye-AB İş dünyası..
    29. Bakan Gül: “(İdam) Bu konu..
    30. Mudanya Liman Başkanlığı telsiz..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı