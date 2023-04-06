11 milyonluk merkez çöktü! CHP'li belediye başkanı fiyasko çıkan tesisini ihaleye çıkardı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 Yerel Seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesinin zemini ve yolları çöktü. Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete vatandaşaların hizmetine sunulacaktı.

8 YIL SONRA SADECE İLK ETABI YAPILDI

Ancak övünülen o proje, aradan geçen 8 yılın ardından ancak ilk etabı yapılabildi. Henüz halkın kullanımına dahi açılmadan adeta dökülen tesislerde, zeminde derin çökmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi. Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, vatandaşlar tarafından "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.

APAR TOPAR TEL ÖRGÜLERLE KAPATILDI

Skandal görüntülerin ardından, tesislerin çevresini apar topar tel örgülerle kapattıran CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, sosyal tesislerde meydana gelen çökme ve çatlakların kaba bir tadilatla üstünü kapatmaya çalıştı.

3 KEZ İHALEYE VERDİ

Deprem bölgesindeki inşaat alanında hiçbir bilimsel inceleme yaptırmayan Türkyılmaz, vatandaşların canını hiçe sayarak tesisleri 3 kez ihaleye verdi.

PROJEYİ BÜYÜK BİR MÜJDE GİBİ TANITTI

İlk ihalelerde hiçbir firma veya şahsın rağbet göstermediği tesisler, önceki gün yeniden yapılan ihalede kiraya verildi. A Blok'taki 5 bağımsız bölümde, 325 metrekaresi kapalı olmak üzere 519 metrekarelik alan; kafe, restoran ve pastane olarak, aylık 230 bin TL bedel ile kiralandı. Türkyılmaz, sonuçlanan ihaleyi büyük bir müjdeymiş gibi sosyal medya hesaplarından duyurdu.Bu yaz, halkın kullanımına açılacak olan alanda zemin ve tesislerin dayanıklılığı ise vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor.

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