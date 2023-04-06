  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Siyaset 11 milyonluk merkez çöktü! CHP'li belediye başkanı fiyasko çıkan tesisini ihaleye çıkardı!
Siyaset

11 milyonluk merkez çöktü! CHP'li belediye başkanı fiyasko çıkan tesisini ihaleye çıkardı!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 13:52:00 -
11 milyonluk merkez çöktü! CHP'li belediye başkanı fiyasko çıkan tesisini ihaleye çıkardı!

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, büyük bir proje niteliğinde gördüğü Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’ni "Benim prestij projem" diye tanıtmıştı. Türkyılmaz, benim projem diye tanıtımını yaptığı merkezi 7 yılda zar zor bitirdi. 11 milyonluk merkezin temeli ve yolları çökmüştü. Vatandaşların canını hiçe sayan Türkyılmaz, zemini çöken ve duvarları çatlayan tesisleri ihaleye çıkardı. Vatandaşlar ise tesislerin sağlamlığından endişe duyuyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 Yerel Seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesinin zemini ve yolları çöktü. Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete vatandaşaların hizmetine sunulacaktı.

8 YIL SONRA SADECE İLK ETABI YAPILDI

Ancak övünülen o proje, aradan geçen 8 yılın ardından ancak ilk etabı yapılabildi. Henüz halkın kullanımına dahi açılmadan adeta dökülen tesislerde, zeminde derin çökmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi. Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, vatandaşlar tarafından "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.

APAR TOPAR TEL ÖRGÜLERLE KAPATILDI

Skandal görüntülerin ardından, tesislerin çevresini apar topar tel örgülerle kapattıran CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, sosyal tesislerde meydana gelen çökme ve çatlakların kaba bir tadilatla üstünü kapatmaya çalıştı.

3 KEZ İHALEYE VERDİ

Deprem bölgesindeki inşaat alanında hiçbir bilimsel inceleme yaptırmayan Türkyılmaz, vatandaşların canını hiçe sayarak tesisleri 3 kez ihaleye verdi.

PROJEYİ BÜYÜK BİR MÜJDE GİBİ TANITTI

İlk ihalelerde hiçbir firma veya şahsın rağbet göstermediği tesisler, önceki gün yeniden yapılan ihalede kiraya verildi. A Blok'taki 5 bağımsız bölümde, 325 metrekaresi kapalı olmak üzere 519 metrekarelik alan; kafe, restoran ve pastane olarak, aylık 230 bin TL bedel ile kiralandı. Türkyılmaz, sonuçlanan ihaleyi büyük bir müjdeymiş gibi sosyal medya hesaplarından duyurdu.Bu yaz, halkın kullanımına açılacak olan alanda zemin ve tesislerin dayanıklılığı ise vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Koray

CHP'nin eli degdiyse orada ot bitmez.

resat

CHP YAPARSA BÖYLE YAPAR, HİÇBİRŞEY YAPMAMASIDA HAYRIMIZA DEMEKKİ,,!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23