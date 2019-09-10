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11 köy asfalt yolla birbirine bağlandı

Bayramiç’e bağlı 6 köyü Çanakkale’ye, merkeze bağlı 5 köyü Bayramiç’e bağlayacak yeni yolun yapımı tamamlandı.

10 Eylül 2019 Salı 13:14
11 köy asfalt yolla birbirine bağlandı

Bayramiç’e bağlı 6 köyü Çanakkale’ye, merkeze bağlı 5 köyü Bayramiç’e bağlayacak yeni yolun yapımı tamamlandı. Doğu Biga Madencilik ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan 12.4 kilometrelik yeni yol için tören düzenlendi.


Bölgedeki köyleri birbirine ve Çanakkale merkez ile Bayramiç ilçesine bağlayan toprak yol, Doğu Biga Madenciliğin katkılarıyla İl Özel İdaresi ekiplerince yapıldı. 12 bin 400 metrelik yol, bölge sakinlerini de mutlu etti. Eski toprak yolun patika gibi olduğunu söyleyen bölge sakinleri yeni yapılan yol sayesinde bölgede sosyal yaşamın da canlanacağını söylediler.


Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can, maden şirketi yetkililerine teşekkür ederek, “Ben, iş icabı yakından biliyorum. Bu yol yangına karşı çok faydalı olacak. Tıra yüklenecek dozer, bu yolda rahatlıkla ilerleyebilir. Yaklaşık 12 buçuk kilometrelik bir yol. Herkesin sıkıntı çektiği bir yerdi. Bayramiç tarafı Çanakkale’ye, Çanakkale tarafı da Bayramiç’e pazara gitmek isterlerdi. Bu yol olduğu için daha da hareket olur. Bunu ileride daha iyi göreceğiz. Yolun öncelikle yapılış amacına bakmak lazım. İleride maden gittiği zaman, burada 2 tane yol kalacak. İnşallah bir şey olmaz ama yangın olduğu zaman bunun faydasını göreceğiz. Kirazlı’nın en yangına hassas yeri burasıdır. Eski yol da yukarıda zaten. Eski yoldan giderken çok rahatsızlık oluyordu. Vatandaşımız, yakın köyde bir düğüne giderken bile sıkıntı çekiyordu. Şimdi asfalt olduğu için daha rahat gideceğiz” dedi.


Yukarı Şapçı köyü muhtarı Halil Yılmaz, köyü Çanakkale’ye bağlayan bu yolun asfalt olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Ulaşımlarımız daha yakın ve rahat olacak. Yangına hassas bir bölge olduğu için ulaşım daha kolay. Biz memnunuz” diye konuştu.


Yolun Bayramiç Çanakkale arasında olan köyler için çok kullanışlı olacağını söyleyen Cazgirler köyü muhtarı Ali Alaca ise, “Şapçı üzerinden Cazgirler hattına bağlanacak 7 kilometre daha bir asfaltımız var. İnşallah bu kısım da tamamlanınca daha güzel olacak. Bayramiç - Çanakkale arasında en yakın konumda olan bir yol. Düğün dernek vesaire etkinlikler açısından da güzel olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel, kullanışlı bir yol oldu” dedi. Söğütgediği köyü muhtarı Recep Kuzey de eski yolun ‘keçi patikası’ olduğunu hatırlatarak, “Şimdi ulaşımımız daha güzel olacak. Hayırlarda, düğünlerde, cenazelerde daha çabuk ulaşım olacak. Çanakkale - Bayramiç arasındaki köylerimize iyi gelecek” diye konuştu.


Çalışmaların sürdüğü 12.4 kilometrelik yolun biten kısmı için şirket yetkilileri ve vatandaşların kurban kesildi. İl Özel İdaresi ve Doğu Biga Madencilik yetkilileri ile muhtarlar daha sonra yoldaki çalışmaları inceledi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:14
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