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11 kişi Suudi konsolosluk binasına girdi

Levent'te bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, konsolosluk binasına girdi.

12 Ekim 2018 Cuma 14:38
11 kişi Suudi konsolosluk binasına girdi

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken, sivil plakalı 4 otomobille gelen 11 kişi, konsolosluğa girdi.

Söz konusu kişiler, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:38
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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