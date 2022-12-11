11. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’nda 900 bin lira ödül verildi

Yeni Akit Ankara

İhracatta liderliğe yükselen kimya sektöründe, sürdürülebilir ihracatı sağlamak amacıyla İKMİB tarafından hayata geçirilen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin bu yıl on birincisi düzenlendi. 2011 yılından beri gerçekleştirilen, kimya sektörünün en büyük inovasyon etkinliği olan “Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde 6 kategoride en başarılı ilk üç proje ödüllendirildi. Bu yıl her kategoride birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL verildi. Yarışma kategorilerine ilave olarak “Başarı Hikâyeleri” kategorisinden de başvuru alınarak, başarı göstermiş dört proje sahibine teşekkür plaketi verildi.

Adil Pelister: “11 yılda 3 milyon 200 bin TL ödül dağıtmış olduk”

Ödül töreninde konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bu önemli etkinlik ile akademi dünyası, KOBİ işletmeleri ve Ar-Ge inovasyon çalışması olan proje sahipleriyle projeleri ticarileştirmek isteyen yatırımcıları buluşturduklarını vurguladı. Proje hakkında bilgiler paylaşan Pelister,”2011 yılından bu yana yaklaşık 1500 proje başvurusu aldık ve yine toplamda bu yıl dahil olmak üzere 3 milyon 200 bin Türk lirası ödül dağıtmış olacağız. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimize başvuran projelerimizin 34’ü ticarileşti, 13 proje için ise pilot üretim yapıldı ve satış görüşmeleri devam ediyor. Ticarileşen projelerin 10’u patent alma başarısı gösterdi. Projeler 6 kategoride değerlendirmeye alınmakta olup bunlara ilaveten de ayrıca ‘Başarı Hikayeleri’ kategorisinden de başvuru alınıyor. Biz ‘Başarı Hikayeleri’ kategorisine ayrı bir önem veriyoruz. Bu öneme istinaden 2020 yılında 18, 2021 yılında ise 10 Başarı Hikayesi için ayrı ayrı tanıtım filmleri hazırladık. Böylece hem kimya sektörümüzü hem de sektörümüze güç katan projeleri birçok mecrada tanıtma imkanı sağlamış olduk” dedi.

Solakoğlu: Daha katma değerli mal yaparak açığı azaltmamız lazım

Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise, Türkiye’nin kronik sorununun ucuz mal satmak olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Kilogram birim fiyatlarımız 1,70 dolar civarında. Bu da fiyat avantajı ile mal sattığımızı gösteriyor, nitelikli ürün yapmadığımızı gösteriyor. Bu yıl ilk on bir ayda ihracatın 231 milyar dolar ithalatın 331 milyar dolar dış ticaret açığının 100 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki daha katma değerli mal yaparak açığı azaltmamız lazım, bunu da ancak bu tip yarışmalar ve üniversite sanayi iş birliği ile sağlayabiliriz. Bu noktada Ar-Ge Proje pazarının önemi ortaya çıkıyor. Biz Ar-Ge Proje Pazarını bu açıdan önemsiyoruz ve katma değerli ürün üretmek amacıyla düzenliyoruz. Bu sene 11’incisini gerçekleştiriyoruz. Örneğin ödül kazanan bir proje sahibi ile konuşmamızda geçen sene bizden aldığı ödülle laboratuvar ihtiyacını karşıladığını, çoğu ihtiyacının hazır hale geldiğini söyledi. Bu tabi çok sevindirici bir şey. Başarı hikayelerimiz var. Çok proje geldi ama bunların içerisinde ticarileşenler de oldu. Bu da bizi çok memnun ediyor. Ümit ediyoruz ki bu tip yarışmalarla sektörümüz çok daha katma değerli, nitelikli ürünler kazanacaktır. Kimya sektörümüz de gururumuz oldu bu sene. 11 ayda 30,7 milyar dolar ihracatımız oldu. İlk defa birinci sıraya çıktık. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Bu yarışmaların Türk ekonomisine, kimya sektörüne çok büyük katkıları olduğuna inanıyoruz. İhracat kilogram birim değerini, katma değeri 2,5- 3 dolara çıkarabilirsek Türkiye’nin cari açığı kalmaz” dedi.

Bu yıl 136 proje başvurdu

Bu yıl, “ilaç”, “medikal ürünler”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride toplam 136 proje başvuru yaptı. Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, 10 Aralık 2022 tarihinde sabah ve öğlen oturumlarında jüri üyelerine projelerini sundu. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belirlenen kategori birincileri 75 bin TL, ikincileri 50 bin TL ve üçüncüleri 25 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Derece alan 19 proje sahibine toplam 900 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projeler 100 bin TL özel ödülü almaya hak kazanacak. Böylelikle ödül miktarı 1 milyon TL’ye yükselecek.

Dört Başarı Hikayesi’ne teşekkür plaketi verildi

Ödül töreninde, altı kategoride nakdi ödül almaya hak kazanan projelerin yanı sıra, başarı hikayeleri kategorisinde dört projeye teşekkür plaketi verildi.