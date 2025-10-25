  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem 11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!
Gündem

11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
11 kent için kuvvetli yağış uyarısı!

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer alan 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayınladı.

Yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BUGÜN SICAKLIKLAR KAÇ DERECE

Bugün beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 20, İzmir'de 26, Antalya'da 25, Adana'da 28, Konya'da 24, Bolu'da 18, Samsun'da 21, Erzurum'da 16, Diyarbakır'da 25 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yurt genelinde sıcaklık düşüyor: Sağanak yağışlar etkili olacak
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yurt genelinde sıcaklık düşüyor: Sağanak yağışlar etkili olacak

Yerel

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yurt genelinde sıcaklık düşüyor: Sağanak yağışlar etkili olacak

Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu sağanak alarmı! Yağışlar kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu sağanak alarmı! Yağışlar kuvvetli geliyor

Yerel

Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu sağanak alarmı! Yağışlar kuvvetli geliyor

Sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı geldi
Sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı geldi

Gündem

Sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23