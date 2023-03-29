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Gündem 11 katlı bina sallanınca ekipler alarma geçti
Gündem

11 katlı bina sallanınca ekipler alarma geçti

Yeniakit Publisher
2023-03-29 01:41:00 -
11 katlı bina sallanınca ekipler alarma geçti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 11 katlı binanın sallaması üzerine harekete geçen ekipler, bölgeyi emniyete aldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı Menekşe Apartmanı'nın sallanması üzerine ekipler harekete geçti. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, ağır hasarlı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Trafik polisleri tarafından da bulvarın bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Binanın yakınındaki konteynerde kalan yabancı uyruklu iki şahıs tahliye edildi.

Konteynerde kalan Muhammed Murad, "Binanın yan tarafında iki tane konteyner var orada kalıyoruz. Bir sesler duyduk binadan, camlar da kırıldı, yola doğru düşmüş. AFAD ekipleri geldi 'Burada kalmayın' dediler. Binayı yıkacaklarmış" ifadesini kullandı.

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