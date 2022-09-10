11 Eylül Pazar hava durumu | İstanbul Ankara İzmir hava nasıl olacak?
11 Eylül Pazar günü için plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağış uyarısı var mı? İstanbul güncel hava durumu
Sonbahar iyiden iyiye kendi hissettiriyor. Bu sebeple okullar açılmadan önceki son Pazar gününü değerlendirmek isteyenler ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
11 Eylül Pazar hava durumu | İstanbul Ankara İzmir hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Pazar öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 32°C
Pazar öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, Pazar öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 12°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık