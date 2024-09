11 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





(١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهُۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرٖيدِ



(١٧) اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمٖينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعٖيدٌ

(١٨) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقٖيبٌ عَتٖيدٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(16-17) İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız.



(18) O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın!



(Âl-i İmrân Suresi - 25) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Ölümden sonra diriliş ve âhiret hayatı hakkındaki haberler kar­şısında tereddüde düşen ve bunları inkâr edenlere önce akıllarını kullanarak düşünmeleri tavsiye edilmiş ve bu düşünceyi sağlıklı bir sonuca ulaştırabilmeleri için de bazı ipuçları verilmişti. Bu gruptaki âyetlerde ise, “bir şeyin fiilen gerçekleşmiş bulunması (vuküu), onun olabilirliğini (imkânını) gösteren en güçlü kanıt” olduğu için insanın ölümünden başlayarak karşılaşacağı olaylar ve oluşlar sıralanmıştır.

Muhammed Esed gibi bazı yorumcular, bu âyetlerde geçen “iki alıcı, arkadaş, sürücü ve tanık” gibi kelimeleri insanın dışındaki şuurlu varlıklar olarak değil, içindeki duygular, içgüdüsel dürtüler ve arzular ile akıl olarak yorumlamışlardır. İfade (lafız) bu yoruma müsait olmadığı için de zorlanmışlardır. Bize göre Kur’an’da, insanın içindeki duygular, içgüdüler, dürtüler ile sağduyu, kendilerine mahsus kelimelerle (nefis, kalp, basar, basiret, hevâ, tefekkür, akıl ...) anlatılmış, bunların işlevleri ve işleyiş biçimleri hakkında yeterli bilgi verilmiştir. Yine Kur’an’da insanı dışarıdan etkileyen insan, cin, şeytan, arkadaş ve meleklerden de söz edilmiştir. Bunların birini diğerine indirgemek, bir kısmıyla diğerlerinin kastedildiğini söylemek için mâkul ve haklı bir sebep yoktur. Melek başka, akıl ve sağ duyu başkadır; şeytan başka, nefis ve hevâ başkadır.

Âyetlerin oluşturduğu tablo şöyledir: İnsanı yok iken yaratan Allah onun içini dışını, bütün gizliliklerini bilmektedir. İnsanların sağ ve sollarında bulunan, yapıp ettiklerini eksiksiz kaydetmekle yükümlü bulunan iki melek bu işi, “hâşâ Allah bilsin veya unutmasın diye değil”, kullar için bir belge olsun diye kaydetmektedir. Onlar bu kayıt işlemini yaparken, insana kendinden daha yakın olan Allah zaten her şeyi bilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 109-111









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Gece bir takım melekler, gündüz bir takım melekler size gelirler. Bunlar, sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelip buluşurlar.

Sonra sizinle kalmış bu meleklerden yukarıya çıkanlara, Rableri -onların hallerini en iyi bilen olduğu halde- kullarımı ne halde bıraktınız, diye sorar.

Onlar da namaz kılarlarken bıraktık; namaz kılarlarken kendilerine gittik, derler."



Kaynak: Buhârî, Mevakid, 16; Bed'ül-Hakk, 6; Müslim Mesacid 210; Ahmed b. Hanbel, II, 257, 486; Nesâf, Salât, 21



"Vücuduna bir hastalık ve bu belâ isabet eden Müslümanların amellerini muhafaza eden meleklere Allah Tealâ şöyle emreder: Kulum için benim bağım (engelim) ile engellendiği müddetçe, önceden her gün ve her gece işlediği kadar hayırlı ameli yazınız."



Kaynak: Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, s. 194, 198



Peygamberimizin (s.a.s) açıklamalarından öğrendiğimize göre; bu meleklerden kulun sağ tarafındaki iyilikleri yazar. Sol tarafındaki melek sağ taraftakinin emrindedir.

İnsan bir iyilik işlediği vakit, hemen sağ taraftaki melek on sevap yazar.

Fakat (hemen helallaşılmayan kul hakları hariç) bir günah işlendiğinde sağ taraftaki melek sol taraftaki meleğe -ki bu yazmak istediği halde- yazmayı bırak, altı saat bekle, belki pişman olur, Allah'a tövbe istiğfar eder; eğer tövbe ve istiğfar etmezse bir günah olarak yaz, diye söyler.



Kaynak: Suyûtî, Cem'u'l-Cevamı' 6624 nolu hadis, ed-Dürri'l-Mensur, ilgili âyetlerin tefsiri, V, s. 47, Mısır, 1314; Ali el-Muttekî, Kenzu'l Ummâl, 10192, 10212 nolu hadisler, Lakkanî, Şerhu Cevhereti't- Tevhid, Mısır, 1375/1955, s.210





EN BÜYÜK FELAKET İMANSIZ ÖLMEKTİR

"Îmânsız ölen kimse, mutlaka Cehenneme girer ve orada sonsuz yanar, çıkmasına imkân ve ihtimâl yoktur.

Ne yazık ki;

İnsanlar, sonsuzu anlıyamıyorlar.

Sonsuz ne demek, bunu bir anlasalar, yemekten içmekten kesilirler.

Birde gaflet var da, rahatça yiyip içebiliyoruz. Onun için gaflet nimettir diyoruz.

Bu gaflet olmasa, yaşıyamayız.

Bir mübârek zât, bir kitâbdan okuyor.

Orada yazıyormuş ki: “Şu günâhın cezâsı, bin âhiret senesi, Cehennemde yanmaktır”. Bunu okuyunca, açmış ellerini, “Yâ Rabbî, keşke ben de, bin sene yanıp da sonra kurtulabilsem” demiş.

Yanındakiler şaşırınca, “Îmânsız giderseniz, o ateşte sonsuz kalacaksınız.

Ama bin sene yanacak olanda, hiç olmazsa çıkma ümîdi var.

Îmânsız ölen içinse, Cehennemden çıkma ihtimâli yok” buyurmuş."