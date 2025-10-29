11. Dünya Helal Zirvesi ticari diplomasiye yeni köprüler kuracak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İslam İşbirliği Teşkilatı ana paydaşlığında gerçekleştirilecek 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, bu yıl da küresel ticaretin merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. 26-29 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak zirve, ülke iş forumları ve B2B görüşmeleriyle firmalara uluslararası bağlantılar kurma fırsatı sunacak.

Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ana paydaşlığında gerçekleştirilecek, Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu ve birçok resmi kurum ve kuruluşun destekleriyle 26-29 Kasım 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, B2B oturumları ve ülke iş forumlarıyla ticareti büyütecek fırsatlar sunuyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) küresel pazarlara açılma fırsatı sunan B2B görüşmeleri, üreticiler için ürünlerini tanıtma ve ihracat ağlarını genişletme imkanı sağlarken, ihracatın tabana yayılması ve markalaşma süreçlerinin hızlanmasını mümkün hale getiriyor.

Ülke iş forumları, doğrudan yabancı yatırımların artmasında da kritik bir rol oynarken, uluslararası yatırımcılar da forumlarda yapılan sunumlar ve başarı hikayeleri aracılığıyla ülkelerin yatırım potansiyelini daha yakından tanıyor.

Bu ortam, ülkelerin yatırım yapılabilirlik algısını güçlendirerek istihdam, teknoloji transferi ve üretim kapasitesi açısından sürdürülebilir katkılar sağlarken, organizasyonlar, ticari ilişkilerin ötesinde bilimsel, teknolojik ve sektörel iş birliklerinin de gelişmesine zemin hazırlıyor.

Sağlık, turizm, enerji, dijital dönüşüm, tarım ve inşaat gibi alanlarda geliştirilen ortak projeler, ülkelerin inovasyon gücünü ve rekabet kapasitesini artırırken, bu buluşmalar, ülkelerin marka değerini ve güven algısını da pekiştirip, ülke pavilyonları, tanıtım etkinlikleri ve medya tanıtımları sayesinde ülkelerin üretim kabiliyetlerini ve ekonomik güçlerini uluslararası arenada daha görünür hale getiriyor.

11. Dünya Helal Zirvesi’nde gerçekleştirilecek Umman İş Forumu'nda, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Müsteşarı, Umman Ticaret Odası Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Finans Ofisi Temsilcisi, DEİK Türkiye -Umman İş Konseyi Başkanının konuşması beklenirken, Yemen İş Forumu'nda ise Yemen İş Adamları Dernek Başkanı, DEİK Türkiye-Yemen İş Konsey Başkanı ve iki ülke büyükelçilerinin de konuşma yapması bekleniyor.

Zirvede gerçekleştirilecek Filistin İş Forumu'nda ise DEİK Türkiye-Filistin İş Konsey Başkanı, Filistin Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve iki ülkenin büyükelçileri de önemli mesajlar verecek.

Uluslararası ticaretin en dinamik buluşma noktalarından biri haline gelen ülke iş forumları ve B2B organizasyonları, ülkelerin ekonomik büyümesine, dış ticaretine ve yatırım ekosistemine önemli katkılar sağlarken bu platformlar, sadece şirketler arası ticari ilişkilerin değil, ülkeler arası ekonomik diplomasinin de güçlenmesine aracılık ediyor.

Ayrıca, iş forumları, ülkelerin karşılıklı ticaret hacmini artırırken teknoloji, hizmet, bilgi ve yatırım akışını da destekliyor. Bu sayede iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve kamu kurumları aynı çatı altında buluşarak yeni iş birliklerinin, uzun vadeli ortaklıkların temellerini atıyor.

“Büyük gurur duyuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkanı Yunus Ete, 11. Dünya Helal Zirvesi'nde ülke iş forumları ve B2B görüşmelerinin önemli fırsatlar sunacağını ve bu yıl zirvede Yemen, Umman, Filistin ve Tunus iş forumlarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Yunus Ete, şunları kaydetti:

"DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi ve Umman Ticaret Odası işbirliğiyle, Türkiye-Umman İş Forumu'nun ilk ayağını 26-29 Kasım'da Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştireceğiz. Savunma, enerji, turizm, sağlık, gıda ve lojistik alanlarında işbirliği fırsatları üzerine Umman Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Umman Ticaret Odası ve diğer yetkililerle verimli toplantılar yaptık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğimizin her alanda güçlenerek devam ediyor olmasından büyük gurur duyuyoruz. Ticari diplomasi alanında bizler de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, Yemen, Filistin ve Tunus iş forumlarıyla ticarette yeni potansiyelleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

Geçen yıl 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi, 500'ün üzerinde katılımcı, 50'nin üzerinde katılımcı ülke, 100'den fazla ziyaretçi ülkenin katılımıyla gerçekleşmişti.