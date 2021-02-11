Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriyor. Salgında bulaş zincirinin kırılması için okullar 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verdi. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim planını hazırladı. Peki, 15 Şubat’ta 10.sınıflar okula gidecek mi?

10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

15 Şubat’ta yüz yüze eğitim yalnızca köy okullarında başlayacak. Köy okulları tam zamanlı eğitim verecek. Diğer öğrenciler ise 15 Şubat’ta uzaktan eğitimle ikinci yarıyıla ‘merhaba’ diyecek.

Türkiye genelinde 1 Mart’ta ise 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. 10. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih henüz açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sürecin salgının durumuna göre belirleneceğini ifade etti.