  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

10. sınıflar ne zaman okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında 10. sınıflar yüz yüze eğiteme başlamadı. Milyonlarca öğrenci 10.sınıfların ne zaman ayın kaçında yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Peki, 10.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 19:53:00 -
10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriyor. Salgında bulaş zincirinin kırılması için okullar 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verdi. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim planını hazırladı. Peki, 15 Şubat’ta 10.sınıflar okula gidecek mi?

10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

15 Şubat’ta yüz yüze eğitim yalnızca köy okullarında başlayacak. Köy okulları tam zamanlı eğitim verecek. Diğer öğrenciler ise 15 Şubat’ta uzaktan eğitimle ikinci yarıyıla ‘merhaba’ diyecek.

Türkiye genelinde 1 Mart’ta ise 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.  10. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih henüz açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sürecin salgının durumuna göre belirleneceğini ifade etti.

Okul sınavları ne zaman yapılacak? Lise okul sınavları ne zaman?
Okul sınavları ne zaman yapılacak? Lise okul sınavları ne zaman?

Eğitim

Okul sınavları ne zaman yapılacak? Lise okul sınavları ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezillikte çığır açtılar, küvete girdiler! FOX TV’ye büyük darbe geldi
Gündem

Rezillikte çığır açtılar, küvete girdiler! FOX TV’ye büyük darbe geldi

Ahlaksız dizileri ile Türkiye’nin toplum aile yapısının köküne dinamit döşeyen Yahudi menşeili FOX TV’nin Sen Çal Kapımı dizisine yapılan b..
Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk
Dünya

Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdüğünü duyurdu..
Piyasaya çok sayıda düştü! Altın alacaklar aman dikkat
Ekonomi

Piyasaya çok sayıda düştü! Altın alacaklar aman dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken piyasada çok sayıda sahte altın dolaşıyor. Vatandaşlara altın alırken dikkatli olmaları yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay