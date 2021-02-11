10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
10. sınıflar ne zaman okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında 10. sınıflar yüz yüze eğiteme başlamadı. Milyonlarca öğrenci 10.sınıfların ne zaman ayın kaçında yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Peki, 10.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriyor. Salgında bulaş zincirinin kırılması için okullar 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verdi. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim planını hazırladı. Peki, 15 Şubat’ta 10.sınıflar okula gidecek mi?
10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
15 Şubat’ta yüz yüze eğitim yalnızca köy okullarında başlayacak. Köy okulları tam zamanlı eğitim verecek. Diğer öğrenciler ise 15 Şubat’ta uzaktan eğitimle ikinci yarıyıla ‘merhaba’ diyecek.
Türkiye genelinde 1 Mart’ta ise 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. 10. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih henüz açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sürecin salgının durumuna göre belirleneceğini ifade etti.