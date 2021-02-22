10.sınıflar ne zaman açılacak? 10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?
Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. 1 Mart’ta ise pek çok sınıf yüz yüze eğitime başlayacak. Bu sebeple 10. sınıf öğrencileri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacaklarını araştırıyor. 10.sınıflar ayın kaçında açılacak? 1 Mart 10. sınıflar okula gidecek mi?
10.sınıflar ne zaman okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime kademeli olarak dönülüyor. Hal böyle olunca 10.sınıflar ne zaman okula gideceklerini araştırıyor. Peki, 10.sınıflar ne zaman okula gidecek?
10.sınıflar ne zaman açılacak? 10.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?
Yüz yüze eğitime başlanacak tarih merak konusu. 1 Mart’ta ise 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.