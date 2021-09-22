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Spor 10.saniyede gelen golle maç bitti
Spor

10.saniyede gelen golle maç bitti

Gaziantep FK ve Başakşehir kozlarını Gaziantep Stadyumu'nda paylaştı. Mücadeleyi Gaziantep 1-0 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 19:00:00 -
10.saniyede gelen golle maç bitti

Gaziantep FK ve Başakşehir kozlarını Gaziantep Stadyumu'nda paylaştı. Mücadeleyi Gaziantep 1-0 kazandı.

Ev sahibi takım maçın henüz 10. saniyesinde Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Demir'in golü, Süper Lig tarihinde atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

Gaziantep ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 8 yaptı.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Başakşehir, 5. kez yenildi ve 3 puanda kaldı.

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