10.saniyede gelen golle maç bitti
Gaziantep FK ve Başakşehir kozlarını Gaziantep Stadyumu'nda paylaştı. Mücadeleyi Gaziantep 1-0 kazandı.
Gaziantep FK ve Başakşehir kozlarını Gaziantep Stadyumu'nda paylaştı. Mücadeleyi Gaziantep 1-0 kazandı.
Ev sahibi takım maçın henüz 10. saniyesinde Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Demir'in golü, Süper Lig tarihinde atılan en erken gol olarak tarihe geçti.
Gaziantep ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 8 yaptı.
Geçen hafta Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Başakşehir, 5. kez yenildi ve 3 puanda kaldı.