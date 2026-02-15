  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan yaklaştı Cumhuriyet Gazetesinin laik atakları depreşti Vahit Kirişçi Akit'e konuştu: CHP’nin zulmünü duyarak büyüdük Kaçak giriş yapmak istediler! 85 binden fazla canlı hayvan ele geçirildi Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi? Bakanlıktan 6 sayfalık itiraf raporu: Epstein sansürlerinin perde arkası aralandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Etiopya ziyareti Bilim adamı gizlice bir silahı kendi üzerinde test etti! Trio tek tek açıkladı! 'Gol öncesi net bir faul var! Talisca'nın kırmızı kartı verilmedi' CHP'den İstanbul'da ulaşıma 3 ayda 5 zam! 'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür'
Yerel 10'ar yıl cezaları vardı... Enselendiler!
Yerel

10'ar yıl cezaları vardı... Enselendiler!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
10'ar yıl cezaları vardı... Enselendiler!

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Nizip ve Şahinbey ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, konut dokunulmazlığını ihlal ve bilişim suçlarından hakkında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. ve ve F.K. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnsan kaçakçısı enselendi
İnsan kaçakçısı enselendi

Yerel

İnsan kaçakçısı enselendi

İnsan kaçakçısı enselendi
İnsan kaçakçısı enselendi

Yerel

İnsan kaçakçısı enselendi

Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı... Suç makinesi enselendi!
Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı... Suç makinesi enselendi!

Yerel

Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı... Suç makinesi enselendi!

{relation id:1978022 slug:'insan-kacakcisi-enselendi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23