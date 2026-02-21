109 ülke katılımı, yüzde 26’lık büyüme oranı ve yüzlerce firmanın yarattığı güçlü ticari hacimle EMITT sona erdi

Türkiye’nin turizm ekosistemini iyileştirirken mevcut potansiyelini de yukarı taşıyan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 29’uncu edisyonunu geride bıraktı. 5-7 Şubat tarihleri arasında görkemli bir açılışla gerçekleşen ve turizm sektörünün küresel paydaşlarını bir araya getiren EMITT 2026; yaratılan ticari iş hacmi ve turizm ekonomisine sunduğu katma değerle, sektör paydaşları için verimli bir zemin oluşturdu. Yeni stratejik yapılanmasının ardından bu yıl ilk kez İstanbul Fuar Merkezi’nde organize edilen fuar, 109 ülkeden 2 bin 360’ı yabancı toplam 19 bin 849 ziyaretçiyi bir araya getirdi. 28 ülkeden 552 katılımcının yer aldığı fuar, aynı zamanda 63 ülkeden 322 VIP davetli tur operatörünü ağırladı. Fuarda katılımcı başına yaratılan iş hacmi 923 bin Euro’ya ulaştı.

EMITT, ziyaretçi yoğunluğunu yüzde 26 artırdı

Türkiye’nin her geçen gün yükselen turizm potansiyelinin EMITT ile 29 yıldır değer kazandığını belirten EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, “İklimi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve gastronomisi ile dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan ülkemiz, küresel turizmdeki gücünü artırmayı sürdürüyor. EMITT olarak biz de 29 yıldır eldeki potansiyelin en iyi şekilde turizm sektörüne tanıtılması için çabalıyoruz. Bu doğrultuda fuarımız, sektör için yarattığı ekonomik değer sayesinde etkisini her geçen yıl dalga dalga yayıyor. Turizmin bir yerden bir yere giderek tatil yapma anlayışının ötesine geçerek uçtan uca bir deneyime dönüştüğü günümüzde fuarcılık algısı da buna paralel olarak değişiyor. Biz de bu kapsamda EMITT’i daha erişilebilir, kapsayıcı ve stratejik şekilde kurgulayarak katılımcılarımıza yenilikçi bir fuar deneyimi sunduk. Bu sayede bir önceki yıla göre ziyaretçi yoğunluğumuzu yüzde 26 oranında artırarak 19 bin 849’a çıkardık. Birçok ikili görüşme ve yeni iş birliklerine zemin hazırladığımız bu yılı, katılımcı firmaların da takdirini kazanmayı başararak geride bıraktık. Katılımcıların yüzde 94’ü EMITT’in işleri açısından önemli olduğunu düşünürken yüzde 87’si ise fuar sırasında gerçekleştirdikleri görüşmeleri sipariş ve ön anlaşma ile sonuçlandırdı. 2027’de EMITT’ın 30’uncu yılına yakışan büyüklükte ve yeniliklerle tüm ziyaretçilerimiz ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

30. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 4-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilecek.