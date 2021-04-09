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Eğitim 106 bin basılı kitabımızla hizmet veriyoruz
Eğitim

106 bin basılı kitabımızla hizmet veriyoruz

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Kütüphanesi Müdürü Kasım Çelik, öğrencilerine önemli hizmetler sunduklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:14:00 -
106 bin basılı kitabımızla hizmet veriyoruz

İZÜ’nün İstanbul’un en büyük kütüphanesini bünyesinde bulundurduğunu belirten Çelik, “Koleksiyon olarak henüz en büyük değiliz. Ama basılı kitap kaydında şu anda 106 binlere geldik. 10 yıllık bir üniversite için bu çok güzel bir rakam. Kütüphanemizin kapasitesi de bir milyon kitaba kadar yeterli” şeklinde konuştu.

Akademisyenlere destek

Çelik, üniversite kütüphanelerinin hem öğrencilere hem de akademisyenlere büyük bir destek sağladığını vurguladı. Çelik, şunları ifade etti: “Öğrenci dersine çalışmak, araştırmasını yapmak, sınavlarına hazırlanmak için kütüphaneyi kullanır. Akademisyen de çalışmalarında kullanılmak üzere makale, kitap, bildiri yazmak, ne için gerekirse gerekli desteği kütüphaneden alır. Tabii kütüphanenin de kitap, dergi, yayın olarak güçlü olması lazım. Aynı zamanda da sınava hazırlanacak, araştırmasını yapacak öğrencilere de yeterli yeri verecek kadar geniş olması lazım. Bizim kütüphanemiz şu anda bu nedenlerle İstanbul’un en büyük kütüphanesi konumunda.”

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