10,5 milyon lira tasarruf sağlayacak kavşak açıldı

Bakan Karaismailoğlu, kavşağın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “halka hizmet Hakk’a hizmettir” anlayışıyla, 19 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlesini güçlendirerek yarınlara taşımak üzere gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Karaismailoğlu, Ankara’da toplam bedeli 5 milyar 549 milyon lirayı bulan 29 ayrı kara yolu projesinin yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, yüksek rakımı, ormanları, termal suyu, milli parkları ile doğa ve sağlık turizminin başkenti Kızılcahamam’ın güzel ve doğru bir hizmete daha kavuştuğunu söyledi.

135 metrelik kavşak

Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Yapımına Kasım 2019’da başladığımız 135 metrelik kavşağımız için yan yol bağlantıları ile birlikte 1 kilometrelik hat inşa ettik. Şehir içi ve transit trafik akışını birbirinden ayıran bu kavşak, hastaneye daha güvenli ulaşımı sağlarken, trafiğin kesintisiz akmasına neden oldu. Köprülü kavşakla durkalk ve beklemeler ortadan kalktı. Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız.”