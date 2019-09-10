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104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği bulundu

Çanakkale’de 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği’nin yeri tespit edildi.

10 Eylül 2019 Salı 14:25
104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği bulundu

Çanakkale’de 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği’nin yeri tespit edildi.


Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü koordinasyonunda İl Özel İdare ekipleri ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından yürütülen Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi kapsamında 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği’nin yeri tespit edildi. Çanakkale Savaşları Enstitüsü, sivil ve akademik araştırmacıların bir araya gelmesi ile 100 yıla yakın zamandır Türk şehitliklerini ihya ve inşa eden Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından Çanakkale’de kurulmuştu. Enstitü’nün araştırma birimi, Çanakkale Valiliği’nin Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi’ne yapılan bir protokolle akademik destek sağlıyordu.


1915 yılında Çanakkale Savaşları esnasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale’de devam eden muharebede Türk birliklerinin 467 şehit verdiği biliniyordu. Ancak bu şehitlerin nereye defnedildikleri 104 yıldır bilinmiyordu. Çanakkale Savaşları Enstitüsü araştırma ekibi, 1915 yılının askerî evraklarını incelediği esnada, muhtemel defin alanlarını tespit etti ve şehit sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğunu gördü.


Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarda, Kumkale muharebesinde 467 şehitten daha fazla kaybımızın olduğu; 5 yüzbaşı, 3 mülâzım,611 er olmak üzere toplam 619 şehidimizin defnedildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu, muhtemel defin alanı tespit edildi. GPR (yeraltı radarı) yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.


Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Murat Karataş ve AÇASAM Müdürü Dr. Barış Borlat Başkanlığında, Prof. Dr. Şerif Korkmaz, Doç. Dr. Burhan Sayılır, Dr. Yusuf Acıoğlu, Atilla Can Akarcalı, Bedrettin Şimşek, Cevat İnce, Eda Karaca, Gökşen Özen, Hüseyin Arabacı, İslam Özdemir, İsmail Sabah, Ömer Arslan, Salih Şen ve Yeşim Karayar’dan oluşan 16 kişilik araştırma ekibi ile Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner, Dr. Erdem Gündoğdu, Yüksek Mühendis Yunus Can Kurban’dan oluşan jeoradar ekibi ile il Yatırım İnşaat Müdürü Özgür Şahin, Endüstri Mühendisi Ertan Erbaşı, İnşaat Mühendisi Engin Kömürcü’den oluşan İl Özel İdare ekibinin işbirliğiyle kayıp Kumkale Şehitliği, Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:25
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