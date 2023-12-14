101 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı olayda 101 düzensiz göçmeni yakaladı, 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı olayda 101 düzensiz göçmeni yakaladı, 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir, Çanakkale ve Muğla'da, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı operasyonda 122 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
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