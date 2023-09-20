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Spor 100.Yıl Cumhuriyet Koşusuna Geri Sayım Başladı
Spor

100.Yıl Cumhuriyet Koşusuna Geri Sayım Başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 10:51:00 -
100.Yıl Cumhuriyet Koşusuna Geri Sayım Başladı

Fatih Belediyesi ve Atletizm Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye buluşması maratonuna sayılı günler kaldı. 29 Ekim’de yapılacak olan ve çok sayıda atletin yarışacağı etkinlikte, Türkiye’nin en fazla turistine ev sahipliği yapan Sultanahmet’te koşuya start verilecek.

Fatih Belediyesi ve Atletizm Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye buluşması maratonuna sayılı günler kaldı. 29 Ekim’de yapılacak olan ve çok sayıda atletin yarışacağı etkinlikte, Türkiye’nin en fazla turistine ev sahipliği yapan Sultanahmet’te koşuya start verilecek.

Fatih’te Türkiye Buluşması 10 kilometrelik Cumhuriyet Koşusu Sultanahmet ve Eminönü parkurunda gerçekleşecek ve etkinliğe profesyonel koşucuların yanı sıra bu coşkuya ortak olmak isteyen vatandaşlar da katılım sağlayabilecekler. Etkinlik kapsamında Türkiye buluşması vurgulanacak. Cumhuriyet’in simge şehirleri olan Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum, Sivas, Amasya, İzmir, Samsun, Çanakkale ve Ankara’dan yola çıkan atletler Türkiye buluşmasının çatısı olan Sultanahmet’te yerlerini alacak. Birbirinden heyecanlı spor aktivitelerinin de yer alacağı Cumhuriyet koşusunun finalinde dereceye girenler çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, kupa ve sürpriz hediyeler verilecek ve birbirinden heyecanlı aktiviteler katılımcıları bekliyor.

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