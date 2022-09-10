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İSLAM 10.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-09-10 06:16:00 -
10.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَالَّذٖينَ عَمِلُوا السَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُواؗ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحٖيمٌ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki, o tövbe ve imandan sonra rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir"

(A'râf Suresi - 153)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:   

İbn Atıyye’nin kaydettiği bir yoruma göre (VII, 170) inkâr dışındaki günahlardan dolayı yapılan tövbenin makbul sayılması için önce imana sahip olmak gerekir. Halbuki âyette “iman” kelimesi “tövbe” kelimesinden sonra gelmiştir.

Şu halde buradaki tövbe ile, günahlardan tövbe değil, inkârcılıktan tövbe etmek kastedilmiş; bu yüzden de önce tövbe, ardından da iman kelimesi zikredilmiştir. Çünkü kâfir iken iman etme, inkârcılıktan dolayı tövbe edip imana dönmek anlamını taşır. Buradaki “iman edenler”i “imanda sebat edenler” diye anlamak da mümkündür.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 597

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Özür dileyeceğin her işten sakın!"
"Kulağın hoşlanmayacağı her şeyden sakın!"

(Feyzü’l-Kadir, III/117, No: 2888, 2889)


 

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