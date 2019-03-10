10.03.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN: (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin." (Bakara Suresi, âyet:42) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



"Kim helal yer, Peygamberin sünnetine uyar ve insanları da kötülüğünden emin kılarsa, cennete girer." (İbn Ebi'd-Dünya, Kitabu's-Samt 26)

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