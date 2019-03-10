10.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...10 Mart 2019 Pazar 07:48
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
"Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin."
(Bakara Suresi, âyet:42) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim helal yer, Peygamberin sünnetine uyar ve insanları da kötülüğünden emin kılarsa, cennete girer."
(İbn Ebi'd-Dünya, Kitabu's-Samt 26)
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